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В Витебске - два новых главы районных администраций
21.12.2020 13:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 21 декабря
Администрацию Октябрьского района возглавил Юрий Панфилов. Ранее он руководил Железнодорожным районом Витебска.
Главой Железнодорожного района стал Алексей Героев. До этого Героев работал замглавы Октябрьского района.
Напомним, до октября 2020 года Октябрьским районом руководил Сергей Сташевский — 9 августа он, предположительно,
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Напомним, до октября 2020 года Октябрьским районом руководил Сергей Сташевский - 9 августа он, предположительно, заставил учителей переписать протокол голосования в...
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