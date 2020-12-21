В Витебске - два новых главы районных администраций

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 21 декабря дал согласие на назначение новых глав двух районных администраций в Витебске.

Администрацию Октябрьского района возглавил Юрий Панфилов. Ранее он руководил Железнодорожным районом Витебска.

Главой Железнодорожного района стал Алексей Героев. До этого Героев работал замглавы Октябрьского района.

Напомним, до октября 2020 года Октябрьским районом руководил Сергей Сташевский — 9 августа он, предположительно, заставил учителей переписать протокол голосования в пользу кандидата Александра Лукашенко. Сейчас Сташевский работает в Минске — замначальника Белгидромета.