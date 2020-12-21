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Курсы валют: доллар и евро пошли в рост в начале недели

21.12.2020 13:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Доллар и евро бодро пошли в рост, российский рубль подешевел, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник.

Доллар набрался сил в начале недели, подорожав на 0,99%, евро прибавил в цене 0,72%, российский рубль подешевел на 0,51%.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил курсы основных валют: Один евро сейчас стоит 3,07 белорусского рубля, доллар оценивается в 2,51 белорусского рубля, а 100 российских рублей – 3,42 белорусского рубля.

Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Стоит ли ждать падения доллара в 2021 году?

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова ранее заявляла Sputnik, что американская валюта сильно "просела" уже сейчас, но прогнозы многих финансистов о дальнейшем падении курса на пятую часть стоимости вряд ли оправданы.

По ее словам, удешевление доллара "временное", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская и американская валюты прибавили в цене в начале рабочей недели, российский рубль подешевел.
 
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