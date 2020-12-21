Криптоплатформа Банка БелВЭБ впервые в Беларуси выпускает токены для нерезидента

Источник материала: Tut.by

Криптоплатформа Finstore.by впервые в Беларуси реализовала проект по выпуску токенов нерезидентами. Как сообщается в пресс-службе, эмитентом токенов стала казахская компания Bayan, которая более 13 лет работает на внутреннем рынке Казахстана, а с конца 2017 года вышла на рынки Таможенного союза.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для инвестирования на платформе Finstore.by компанией Bayan предлагается выпуск токенов объемом 500 тыс. долларов со ставкой дохода 10% годовых сроком на 1 год и ежемесячной выплатой дохода. Покупатели токенов при необходимости через полгода могут досрочно обратиться к эмитенту токенов за возвратом вложенных средств.

«Финансовый инструмент открывает новые возможности по развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Казахстана и позволяет инвесторам приумножить сбережения, зная, что они будут использованы для финансирования проекта, направленного на производство продуктов для повышения качества жизни людей, страдающих сахарным диабетом», — отметила Асия Искакова, учредитель и генеральный директор компании Bayan.

«Представляя на платформе компанию из Казахстана, мы делаем следующий шаг в развитии проекта. Мы открыты для сотрудничества с компаниями и инвесторами всего мира, и намерены активно развивать международное направление», — пояснил управляющий директор Finstore.by Дмитрий Шедко.

Основная цель привлечения ресурсов в рамках этого выпуска токенов — частичное финансирование проекта по масштабированию производства кисломолочных продуктов, лечебного, иммуноукрепляющего, профилактического и специализированного питания для людей, страдающих сахарным диабетом.

Проект предполагает строительство экооздоровительного молокоперерабатывающего комплекса VillageWell-being, который спроектирован как один из крупнейших на территории Евразийского экономического союза, его производственные мощности ориентированы на поставку продукции в Таможенный союз, Европейские страны, Китай, выход на мировые рынки в партнерстве под контролем качества и упаковке шведской компании Ecolean.

Кроме того, полученные от реализации токенов средства планируется использовать для приобретения мясо-молочного сырья и продукции у производителей в Беларуси для последующей переработки и реализации на территории Таможенного союза.

Инвестиционная платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом № 8 от 21 декабря 2017 года «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.