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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года
21.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска, напротив, за последние 7 дней выросла на 0.4% и к настоящему моменту составляет 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 28 $/м2.
Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю немного подросло - на 0.4%. Произошло это, впрочем, за счет увеличения в базе числа 2-комнатных и 4-комнатных квартир (+1% за неделю у каждого сегмента). Количество 1- и 3-комнатных квартир практически не изменилось.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 619 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 819 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 747 $/м2 (-0.5%), Жодино — 738 $/м2 (-0.5%), Слуцк — 574 $/м2 (+0.5%).
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За неделю, с 14 по 21 декабря 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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