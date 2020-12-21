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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

21.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.1% и составил 1334 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска, напротив, за последние 7 дней выросла на 0.4% и к настоящему моменту составляет 1306 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 28 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

После небольшого роста в предыдущие 2 недели, динамика средней цены квадратного метра на вторичном рынке столицы вновь изменила направление.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

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Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю немного подросло - на 0.4%.  Произошло это, впрочем, за счет увеличения в базе числа 2-комнатных и 4-комнатных квартир (+1% за неделю у каждого сегмента). Количество 1- и 3-комнатных квартир практически не изменилось.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

Среди типов квартир преобладало небольшое снижение цен. Заметнее всего средние цены квадратного метра уменьшились у 3- и 4-комнатных квартир.  «Однушки» показали небольшой рост – на 0.1%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

Наибольшее снижение средних цен демонстрировали Ленинский (-0.9%), Московский (-0.8%) и Центральный (-0.6%) районы. На общем фоне выделялся Октябрьский район, где за неделю «квадрат» немного увеличился в цене.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

Различия между микрорайонами города в настоящее время выглядят так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 14-21 декабря 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 818 $/м2 (-0.1%), Витебск — 613 $/м2 (-0.5%), Гомель — 618 $/м2 (-0.6%), Гродно — 716 $/м2 (без изменений), Могилев — 648 $/м2 (-0.6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 619 $/м2 (+0.2%), Солигорск — 819 $/м2 (-1.1%), Молодечно — 747 $/м2 (-0.5%), Жодино — 738 $/м2 (-0.5%), Слуцк — 574 $/м2 (+0.5%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 14 по 21 декабря 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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