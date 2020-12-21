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Очередной раунд переговоров по газу с РФ пройдет на этой неделе
21.12.2020 15:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек - Sputnik. Переговоры по цене на газ еще не завершены, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Егор Еремов
Ранее белорусские власти заявляли, что считают цену в 127 долларов за тысячу кубических метров газа завышенной, потому что на спотовых рынках в Европе стоимость на голубое топливо опускалась ниже 100 долларов.
Отвечая на вопрос, как идут переговоры по цене на российский газ, министр констатировал, что "они еще не завершены".
По его словам, "очередной раунд состоится на этой неделе". Виктор Каранкевич подчеркнул, что по результатам этих переговоров можно будет говорить о результатах".
Последует
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В нынешнем году республика получала газ из России на прежних условиях, когда тысяча кубометров голубого топлива поставлялась по цене в 127 долларов.
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