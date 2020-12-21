Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Население сможет выбирать удобный для себя тариф потребления электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, уже до полного ввода первого энергоблока БелАЭС принято решение о тарифах на электрическую энергию.

"Они установлены в рамках стимулирования увеличения использования электричества. В частности, это тарифы, которые установлены для населения для использования в целях отопления и горячего водоснабжения. Есть возможность выбирать между этими тарифами", - заверил глава Минэнерго.

Виктор Каранкевич уточнил, что если установлен отдельный прибор учета он составит 3,74 копейки, если использовать один прибор учета на все цели (приготовление пищи, освещение, бытовые приборы, отопления) этот тариф составит - 8, 34 копейки.

При этом он еще раз обратил внимание, что такое решение в отношении населения уже принято.

"В дальнейшем они будут меняться в тех же параметрах, что и тарифы на отопление для населения, чтобы соблюсти пропорцию и паритет", - пояснил министр энергетики.

В отношении реального сектора экономики также установлены отдельные тарифы. Это касается электрокотельных, которые обеспечивают подогрев воды для потребления жилищными фондами.

"С 1 января 2021 года планируется введение нового тарифного плана для энергоемких производств. В зависимости от увеличения объемов потребления электрической энергии эти тарифы будут градироваться в сторону снижения", - уточнил Виктор Каранкевич.

В завершение он еще раз пояснил, что чем больше будет потребляться электроэнергии, тем ниже будет тариф.