В 2021 году в Беларуси решат, нужна ли вторая АЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. В Беларуси изучают вопрос строительства второй атомной станции, сказал министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос, ведется ли в Беларуси работа по оценке проекта строительства второй атомной станции, министр подтвердил, что такие изыскания идут.

"Задействованы соответствующие органы госуправления. Сейчас проводится такая изыскательская работа, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования", – уточнил он.

По словам Виктора Каранкевича, по результатам работы будут подготовлены необходимые документы.

"Мы планируем провести всю эту работу не позднее, чем за 2021 год", – подытожил министр.

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