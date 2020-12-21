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В 2021 году в Беларуси решат, нужна ли вторая АЭС
21.12.2020 15:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек - Sputnik. В Беларуси изучают вопрос строительства второй атомной станции, сказал министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Максим Блинов
Отвечая на вопрос, ведется ли в Беларуси работа по оценке проекта строительства второй атомной станции, министр подтвердил, что такие изыскания идут.
"Задействованы соответствующие органы госуправления. Сейчас проводится такая изыскательская работа, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования", – уточнил он.
По словам Виктора Каранкевича, по результатам работы будут подготовлены необходимые документы.
"Мы планируем провести всю эту работу не позднее, чем за 2021 год", – подытожил министр.
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Ранее звучали предложения построить в Беларуси еще одну атомную станцию после ввода БелАЭС под Островцом.
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