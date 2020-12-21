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Первый реактор БелАЭС подключат к сети сегодня

21.12.2020 15:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек - Sputnik. Сегодня к концу дня будет запущен первый реактор БелАЭС на 50% мощности, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент Sputnik.

Ранее Минэнерго сообщило о плановой остановке первого энергоблока Белорусской атомной станции.

© Photo : Белэнерго
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"У нас сегодня завершает этап энергетический пуск. Все испытания проведены успешно. К концу дня сегодня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% и турбогенератора - 500 мегаватт", - сказал министр.

По словам Каранкевича, в дальнейшем будет необходимо получить разрешение у Госатомнадзора на этап опытно-промышленной эксплуатации. "В рамках получения разрешения на этот этап будет обеспечено освоение мощности реактора с 50% до 100%. Это этапная программа со своими испытаниями", - уточнил он.

После чего глава Минэнерго добавил, что это означает увеличение мощности с 500 до 1190 мегаватт.

БелАЭС - важнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового российского проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. 

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – в 2022 году.

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Теги: Минск
 
 
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Все испытания на станции прошли успешно после плановой остановки первого энергоблока станции.
 
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