Первый энергоблок БелАЭС к концу дня вновь подключат в сеть. В 2021 году решат, нужна ли вторая АЭС

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС сегодня планируется снова подключить к сети энергосистемы после плановой остановки. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.



Фото: Минэнерго

— У нас сегодня завершается этап энергетический пуск. Все испытания проведены успешно. К концу дня сегодня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% и турбогенератора — 500 мегаватт, — сказал министр.

В дальнейшем БелАЭС надо будет получить разрешение Госатомнадзора на переход к опытно-промышленной эксплуатации.

— Это программа со своими испытаниями. В рамках этого этапа будет обеспечено освоение мощности реактора с 50% до 100%, турбогенератора — с 500 до 1190 мегаватт, — сказал Каранкевич.

Глава Минэнерго также сообщил, что перспективы строительства второй АЭС в Беларуси оценят в течение 2021 года. В настоящее время госорганы ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования. По результатам этой работы предложения рассмотрят и примут решение.

7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы.

Однако вскоре появилась неофициальная информация якобы об очередных сложностях при испытаниях первого энергоблока, что вылилось в остановку турбины.

24 ноября в вечернем эфире «Беларусь 1» заявили , что сейчас первый энергоблок БелАЭС работает на 40% от заявленной мощности.

Вечером 1 декабря Минэнерго сообщило , что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. При этом он включен в сеть. Это сообщение последовало на фоне распространяемых в телеграм-каналах сообщениях о сложностях работы первого энергоблока.

3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря, сообщало Минэнерго.

Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.