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Первый энергоблок БелАЭС к концу дня вновь подключат в сеть. В 2021 году решат, нужна ли вторая АЭС
21.12.2020 15:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС сегодня планируется снова подключить к сети энергосистемы после плановой остановки. Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
— У нас сегодня завершается этап энергетический пуск. Все испытания проведены успешно. К концу дня сегодня планируется подключение к сети и выход на мощность реактора 50% и турбогенератора — 500 мегаватт, — сказал министр.
В дальнейшем БелАЭС надо будет получить разрешение Госатомнадзора на переход к опытно-промышленной эксплуатации.
— Это программа со своими испытаниями. В рамках этого этапа будет обеспечено освоение мощности реактора с 50% до 100%, турбогенератора — с 500 до 1190 мегаватт, — сказал Каранкевич.
Глава Минэнерго также сообщил, что перспективы строительства второй АЭС в Беларуси оценят в течение 2021 года. В настоящее время госорганы ведут изыскательскую работу, чтобы подготовить соответствующие материалы и обоснования. По результатам этой работы предложения рассмотрят и примут решение.
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Однако вскоре появилась неофициальная информация якобы об очередных сложностях при испытаниях первого энергоблока, что вылилось в остановку турбины.
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3 декабря в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена. Проводится тестирование всех систем и оборудования, которое продлится до 11 декабря,
Готовность первого энергоблока БелАЭС оценивается в 99%. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75%. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.
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В дальнейшем БелАЭС надо будет получить разрешение Госатомнадзора на переход к опытно-промышленной эксплуатации.
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