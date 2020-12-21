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В 2021 году Беларуси предстоит выплатить по долгам 8 млрд рублей

21.12.2020 16:29 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным Министерства финансов Беларуси, в будущем году нашей стране предстоят многочисленные погашения по долгам, общая сумма которых превышает 3 млрд долларов. Большая часть суммы будет направлена на погашение государственного долга.

Согласно данным из опубликованных в «Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021-2023 годы», платежи по государственному долгу Беларуси в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей. Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

В целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить несвязанные заимствования на общую сумму 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

Часть платежей по погашению государственного долга будет исполнена за счет возврата средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств кредитов иностранных кредиторов в сумме 564,6 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 859,5 млн рублей.

«В 2021 году финансирование платежей по обслуживанию государственного долга планируется осуществлять за счет текущих доходов бюджета и накопленных остатков», — говорится в документе.

Напомним, что государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 57,9 млрд рублей. Эта цифра больше, чем в начале года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%. В будущем году, как и в 2020, объем госдолга не должен привысить 40% ВВП. 

 

 
 
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По данным Министерства финансов Беларуси, в будущем году нашей стране предстоят многочисленные погашения по долгам, общая сумма которых превышает 3 млрд долларов....
 
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