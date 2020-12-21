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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бюджет Союзного государства - 2021 принят Бюджет Союзного государства на будущий год - более 4,7 миллиарда российских рублей. Сегодня его приняли на 59-й сессии Парламентского собрания Беларуси и России. Она...

Бюджет Союзного государства на будущий год - более 4,7 миллиарда российских рублей. Сегодня его приняли на 59-й сессии Парламентского собрания Беларуси и России. Она прошла в формате онлайн. Средства пойдут на финансирование 26 мероприятий и 9 программ. Они затронут многие сферы, в том числе реабилитацию чернобыльских территорий, сельское хозяйство и информационную безопасность. Союзные парламентарии будут следить за исполнением бюджета.И сегодня же союзные парламентарии обсудили план-график работы на следующий год. Они, в том числе, примут участие в VIII Форуме регионов, который пройдет в России.