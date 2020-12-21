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Бюджет Союзного государства - 2021 принят

21.12.2020 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Бюджет Союзного государства на будущий год - более 4,7 миллиарда российских рублей. Сегодня его приняли на 59-й сессии Парламентского собрания Беларуси и России. Она прошла в формате онлайн. Средства пойдут на финансирование 26 мероприятий и 9 программ. Они затронут многие сферы, в том числе реабилитацию чернобыльских территорий, сельское хозяйство и информационную безопасность. Союзные парламентарии будут следить за исполнением бюджета.
И сегодня же союзные парламентарии обсудили план-график работы на следующий год. Они, в том числе, примут участие в VIII Форуме регионов, который пройдет в России.
 
 
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Бюджет Союзного государства на будущий год - более 4,7 миллиарда российских рублей. Сегодня его приняли на 59-й сессии Парламентского собрания Беларуси и России. Она...
 
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