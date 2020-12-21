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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой рынок респираторов будет расти Мировой рынок респираторов будет расти почти на 10 % ежегодно до 2027 года. Толчок к развитию этого сектора дала пандемия COVID-19. Ожидается, что наиболее активно будет...

Мировой рынок респираторов будет расти почти на 10 % ежегодно до 2027 года. Толчок к развитию этого сектора дала пандемия COVID-19. Ожидается, что наиболее активно будет увеличиваться спрос на средства защиты, полностью закрывающие лицо. Стоит отметить, что наибольшая доля мирового рынка респираторов (порядка 40 %) в 2019 году приходилась на страны Северной Америки, что связано с высокими штрафами за несоблюдение действующих эпидемиологических правил.