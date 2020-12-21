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Мировой рынок респираторов будет расти

21.12.2020 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой рынок респираторов будет расти почти на 10 % ежегодно до 2027 года. Толчок к развитию этого сектора дала пандемия COVID-19. Ожидается, что наиболее активно будет увеличиваться спрос на средства защиты, полностью закрывающие лицо. Стоит отметить, что наибольшая доля мирового рынка респираторов (порядка 40 %) в 2019 году приходилась на страны Северной Америки, что связано с высокими штрафами за несоблюдение действующих эпидемиологических правил.
 
 
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Мировой рынок респираторов будет расти почти на 10 % ежегодно до 2027 года. Толчок к развитию этого сектора дала пандемия COVID-19. Ожидается, что наиболее активно будет...
 
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