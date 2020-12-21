"ТК Банку" еще на год запретили открывать депозиты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Открывать депозиты физическим лицам еще на год запретили ЗАО "Банк торговый капитал", сообщили в Национальном банке Беларуси.

Соответствующее решение о непродлении лицензии финансового учреждения было принято правлением регулятора.

"Принято решение о продлении на год приостановления действия спецразрешения (лицензии) ЗАО "Банк торговый капитал" (ЗАО "ТК Банк") на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады – депозиты", – сказали в Нацбанке.

Там также уточнили, что документ, принятый банком, вступает в силу с понедельника 21 декабря.

"ТК Банк" по состоянию на 1 декабря текущего года по размеру активов занимал 21-е место среди действующих банков Беларуси (доля его активов в совокупных активах составляла 0,2%), его нормативный капитал – 182,7 миллиона рублей.

Закрытое акционерное общество "Банк торговый капитал" было создано в 2008 году. Основным его акционером является иранский "Банк Теджарат". На странице банка указано, что основными направлениями деятельности банка среди прочего является развитие внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования Беларуси и Ирана, а также организация системы торгового финансирования и взаиморасчетов между субъектами РБ и стран Ближнего Востока.