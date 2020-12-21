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«Завладел 2393 долларами США». Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко
21.12.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко. Дипломата подозревают в хищении,
— Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике, — информирует Генпрокуратура.
Сообщается также, что материалы в отношении Астапенко поступили из Министерства иностранных дел.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. Организацию предварительного расследования поручили центральному аппарату Следственного комитета.
Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
Астапенко
3 ноября Александр Лукашенко
16 декабря стало известно, что Астапенко не согласился с такой формулировкой причины своего увольнения и
В настоящее время Владимир Астапенко является представителем НАУ (Народного антикризисного управления) по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.
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«Завладел 2393 долларами США». Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Астапенко
Сообщается также, что материалы в отношении Астапенко поступили из Министерства иностранных дел.
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