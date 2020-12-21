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Москва одобрила Беларуси кредит на 1 млрд долларов, который в сентябре Путин пообещал Лукашенко

21.12.2020 18:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в объеме 1 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.


Россия в 2020—2021 годах предоставляет Беларуси кредит на 1 млрд долларов несколькими траншами.

— Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита <…>. Поручить Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера, — говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.

В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития перечислил Беларуси кредит в объеме 500 млн долларов.

Кроме средств ЕФСР, Беларусь получит российский госкредит на 1 млрд долларов. Он будет предоставлен двумя траншами: первые 500 млн долларов — в 2020 году и вторые 500 млн долларов — в 2021 году.

По информации Минфина РФ, дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета, а также для обеспечения качественной медицинской помощи и сбалансированности бюджетной политики.

 
 
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Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в объеме 1 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ...
 
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