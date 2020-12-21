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Первый блок БелАЭС после плановых испытаний к сети планируется подключить сегодня к концу дня

21.12.2020 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Напомним, от энергосистемы для тестирования оборудования он был отключен тоже планово, 3 декабря. Все испытания прошли успешно. В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Тогда мощность реактора увеличится с 50 до 100 %.

Минэнерго оценит перспективы строительства второй АЭС

И, как заявил Виктор Каранкевич, за следующий год Минэнерго планирует провести оценку возможности строительства второй АЭС в стране.

 
 
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Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Напомним, от энергосистемы для тестирования оборудования он был отключен тоже планово, 3 декабря. Все...
 
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