Первый блок БелАЭС после плановых испытаний к сети планируется подключить сегодня к концу дня

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Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич. Напомним, от энергосистемы для тестирования оборудования он был отключен тоже планово, 3 декабря. Все испытания прошли успешно. В ближайшее время начнется этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Тогда мощность реактора увеличится с 50 до 100 %.

Минэнерго оценит перспективы строительства второй АЭС

И, как заявил Виктор Каранкевич, за следующий год Минэнерго планирует провести оценку возможности строительства второй АЭС в стране.