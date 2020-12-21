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Новый резидент в "Великом Камне"

21.12.2020 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В "Великом Камне" готовится к открытию Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для стартапов, центр исследований. Также индустриальный парк продолжает прирастать новыми резидентами. Среди последних - белорусская компания, которая будет реализовывать проект в сфере наноматериалов для комплектующих оборудования, которое используется в добывающей промышленности. Технология уникальна не только для Беларуси, но для и всего евразийского региона. Выпускать продукцию планируют со следующего года.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень": "Всю полученную прибыль они планируют реинвестировать здесь, в Индустриальном парке "Великий Камень". Т.е. зарабатывая, они будут вкладывать в развитие своего производства, у них есть такая возможность, есть такие планы. Приход таких инвесторов - с высокими технологиями, с определенными ноу-хау, белорусскими технологиями, которые собираются в свою страну оставлять прибыль и развивать производство, считаю, это знаковый проект. В том числе и для развития Индустриального парка "Великий Камень".

Отметим, в индустриальном парке это 15-й резидент с белорусским капиталом. Всего же в "Великом Камне" зарегистрировано 68 компаний из 14 стран мира.

 
 
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В "Великом Камне" готовится к открытию Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Здесь будут размещаться...
 
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