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Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд евро

21.12.2020 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд евро. Прокуратура Франции начала расследование в отношении бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Компания Kering, которая принадлежит ему, подозревается в использовании своего швейцарского логистического центра Luxury Goods International для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Однако представители Франсуа-Анри Пино все обвинения отрицают. Отметим, компания Kering владеет модными домами Yves Saint Laurent, Brioni, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen и не только.
 
 
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Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд евро. Прокуратура Франции начала расследование в отношении бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Компания...
 
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