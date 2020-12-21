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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд евро Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд евро. Прокуратура Франции начала расследование в отношении бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Компания...

Владельца модного дома Gucci обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд евро. Прокуратура Франции начала расследование в отношении бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Компания Kering, которая принадлежит ему, подозревается в использовании своего швейцарского логистического центра Luxury Goods International для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Однако представители Франсуа-Анри Пино все обвинения отрицают. Отметим, компания Kering владеет модными домами Yves Saint Laurent, Brioni, Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen и не только.