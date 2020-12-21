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Минфин подтвердил подписание соглашения о новом российском кредите

21.12.2020 18:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 дек – Sputnik. Министерство финансов Беларуси подтвердило подписание соглашения о предоставлении Россией очередного кредита – размером в один миллиард долларов, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее на российском официальном интернет-портале правовой информации сообщалось, что российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении республике кредита.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Размер ссуды – один миллиард долларов, получит денежные средства Беларусь в 2020-2021 годах.

Документом было поручено профильным ведомствам провести переговоры с белорусской стороной и подписать соответствующее соглашение.

"21 декабря в Москве подписано соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита", - говорится в сообщении белорусского Минфина.

Там отмечается, что согласно подписанному документу, первый транш – в размере полмиллиарда долларов, Беларусь получит до конца текущего года, второй – на такую же сумму – уже в 2021-м.

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Теги: Минск
 
 
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Деньги пойдут в республику двумя траншами по половине суммы, первый ожидается уже в конце текущего года.
 
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