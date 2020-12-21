Генпрокуратура возбудила дело на Координационный совет и Тихановскую за «создание экстремистского формирования»

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Дела возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил , что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

По тому делу в Следственный комитет на допрос были вызваны все члены президиума Координационного совета, помимо Ольги Ковальковой, отбывавшей «сутки».

В новом сообщении сказано, что Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361−1 Уголовного кодекса.

При этом в отношении одного из основателей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст.361−2 Уголовного кодекса.

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. То есть теперь все члены Координационного совета — а их на 21 декабря 60 человек основного состава и более 5500 расширенного — проходят по уголовному делу.

— Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской, Колесниковой, Знаком, Латушко, Ковальковой, Дылевским и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка, — предупреждает Генпрокуратура.

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.