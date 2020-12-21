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В Минске стартовал VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020"
21.12.2020 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Минске стартовал VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020". Площадка собрала более 500 экспертов из 15-ти стран. В ходе форума планируется обсудить практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде, вопросы маркировки товаров, а также механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции в странах ЕАЭС. Сегодня от контрафактных товаров мировая экономика теряет до 3 % ВВП.
Борьба с оборотом контрафактной продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для развития предпринимательства.
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Сегодня в Минске стартовал VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020". Площадка собрала более 500 экспертов из 15-ти стран. В ходе форума планируется обсудить...
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