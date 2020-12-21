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В Минске стартовал VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020"

21.12.2020 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Минске стартовал VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020". Площадка собрала более 500 экспертов из 15-ти стран. В ходе форума планируется обсудить практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде, вопросы маркировки товаров, а также механизмы противодействия незаконному обороту табачной продукции в странах ЕАЭС. Сегодня от контрафактных товаров мировая экономика теряет до 3 % ВВП.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси: "Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции за 2019 год превысил половину триллиона долларов. И если этому злу не противодействовать, опять же по оценкам международных экспертов, только в IT-сфере к 2022 году контрафактной продукции будет более чем 850 миллиардов долларов".

Борьба с оборотом контрафактной продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для развития предпринимательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске стартовал VIII Международный форум "Антиконтрафакт-2020". Площадка собрала более 500 экспертов из 15-ти стран. В ходе форума планируется обсудить...
 
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