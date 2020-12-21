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«Легитимная власть не нуждается в репрессиях». Координационный совет прокомментировал заявление Генпрокуратуры
21.12.2020 20:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Координационный совет и НАУ (Национальное антикризисное управление) прокомментировали новые уголовные дела, которые Генпрокуратура возбудила против членов КС. Там напомнили, что структура была создана как площадка для переговоров и никогда не призывала к незаконным действиям.
— Координационный совет был создан как площадка для переговоров с целью преодоления политического кризиса. Мы всегда действовали в рамках правового поля и никогда не призывали к незаконным действиям. Мы продолжаем настаивать на диалоге, а не грубом нарушении прав граждан высказывать свое мнение. Наша цель остается прежней — диалог для разрешения политического кризиса, —
Там назвали выдвинутые обвинения абсурдными.
— Легитимная власть не нуждается в репрессиях, — отмечает КС.
Глава НАУ Павел Латушко
— Возбуждение уголовных дел по таким основаниям и без доказательств говорит о том, что цель работы обвинителей — не защита безопасности Беларуси, а попытка запугать политиков, юристов и гражданских активистов. Если бы в действиях КС были хоть какие-то признаки экстремизма, прокуратура бы уже давно предъявила доказательства широкой аудитории. То, что такие доказательства не представлены, говорит только об одном — их нет, — уверен ответственный в НАУ по вопросам юстиции Михаил Кирилюк.
Сегодня стало известно, что Генпрокуратура
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«Легитимная власть не нуждается в репрессиях». Координационный совет прокомментировал заявление Генпрокуратуры
Там напомнили, что структура была создана как площадка для переговоров и никогда не призывала к незаконным действиям.
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