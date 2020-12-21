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Более 350 тракторов BELARUS пополнят парк сельхозтехники Витебской области
21.12.2020 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В хозяйства региона машины отправили по железной дороге и своим ходом. Причем сделали это эффектно. Колонны тракторов были празднично украшены. За рулем - механизаторы, которым и предстоит работать на новых тракторах BELARUS.
Отметим, машины усилят агропромышленные объединения. В Витебской области по указу президента их создано семь. Новую технику встретила и Ольга Масловская.
354 трактора BELARUS пополнили парк сельхозтехники АПК Витебской области
В новый аграрный сезон на новой технике! Минский тракторный отправляет более 350 мощных агрегатов в хозяйства севера страны. Из них 70 машин – энергонасыщенные. Заводчане говорят: это рекордная отгрузка за месяц.
Виталий Вовк, гендиректор ОАО "МТЗ": "Самая главная задача - чтобы тракторист, оператор имел лучшие условия работы для своего тяжелого труда. Это самое главное сегодня для нас, тракторозаводцев. Чтобы нашу технику любили не только из-за того, что она простая или относительно дешевая, чтобы она была комфорта и хороша".
Северный регион - зона рискованного земледелия
Надежные машины очень нужны аграриям Витебской области. Самый сложный в климатическом отношении регион, сжатые агротехнические сроки - сеять, убирать урожай приходится параллельно со вспашкой земли и заготовкой кормов. Один и тот же трактор нужен сразу на нескольких полях. Поэтому новая техника - залог будущего успеха!
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Сельскохозяйственный год закончен, календарный - не закончен. И мы уже думаем: как обеспечить себя техникой, нужно заготовить удобрения, подготовить семена. Мы эту технику концентрируем в наших основных интеграционных структурах. А самое главное - что работать на ней будут молодые ребята".
Работать во имя своей страны
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "И то, что сегодня своеобразная встреча разных поколений: и тракторозаводчан, и аграриев Витебской области - это просто здорово. Понимаете, сегодня много говорят о патриотизме, о единстве - вот самый настоящий патриотизм. Вот эта техника, которая ушла с разных точек на Витебщину, и те люди, которые ее получили, которые будут на ней работать во имя своей страны, своей семьи. Это конкретный патриотизм, проявление к своему делу, к своей Родине".
Своеобразный агропробег новой техники проходил по трассам Минск - Витебск, Брест - Москва и Сморгонь - Свирь. Машины двигались из трех пунктов отгрузки: поселка Обчак, Сморгони и самая большая колонна из столицы.
К технике - с любовью
Этот гигант первым покидал территорию Минского тракторного завода. Энергонасыщенный BELARUS серии 3522 возглавлял колонну техники. А работать машина будет в Полоцком районе. Цифру "1" на лобовом стекле оставят. Механизаторы сказали: на память.
За рулем агрегата был Юрий Кисляк. 15 лет в сельском хозяйстве. Технику любит и бережет. Его коллеги рассказали: перед выездом с проходной завода Юрий собственной шапкой вытирал капли со стекла BELARUS.
На машинном дворе - 55 новеньких BELARUS, из них 12 энергонасыщенные. Полоцкое агропромышленное объединение - это 30 хозяйств, где работают 650 механизаторов. Треть - молодые ребята в возрасте до 30 лет.
56-ю новыми тракторами пополнился и АПК Оршанского района. Механизатор Кирилл Очковский изучает свой новый BELARUS. И внешний вид, и начинка - на уровне!
86,5 % сельскохозяйственной техники в стране - белорусского производства
Скоро машины покажут себя в деле. Весна не за горами. Только в этом году МТЗ реализовал внутри страны более 1,5 тысяч тракторов. Вскоре ожидается поставка и в Могилевскую область.
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В хозяйства региона машины отправили по железной дороге и своим ходом. Причем сделали это эффектно. Колонны тракторов были празднично украшены. За рулем -...
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