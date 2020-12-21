Более 350 тракторов BELARUS пополнят парк сельхозтехники Витебской области

Источник материала: БT

В хозяйства региона машины отправили по железной дороге и своим ходом. Причем сделали это эффектно. Колонны тракторов были празднично украшены. За рулем - механизаторы, которым и предстоит работать на новых тракторах BELARUS.

Отметим, машины усилят агропромышленные объединения. В Витебской области по указу президента их создано семь. Новую технику встретила и Ольга Масловская.

354 трактора BELARUS пополнили парк сельхозтехники АПК Витебской области

В новый аграрный сезон на новой технике! Минский тракторный отправляет более 350 мощных агрегатов в хозяйства севера страны. Из них 70 машин – энергонасыщенные. Заводчане говорят: это рекордная отгрузка за месяц.

Виталий Вовк, гендиректор ОАО "МТЗ": "Самая главная задача - чтобы тракторист, оператор имел лучшие условия работы для своего тяжелого труда. Это самое главное сегодня для нас, тракторозаводцев. Чтобы нашу технику любили не только из-за того, что она простая или относительно дешевая, чтобы она была комфорта и хороша".

Северный регион - зона рискованного земледелия

Надежные машины очень нужны аграриям Витебской области. Самый сложный в климатическом отношении регион, сжатые агротехнические сроки - сеять, убирать урожай приходится параллельно со вспашкой земли и заготовкой кормов. Один и тот же трактор нужен сразу на нескольких полях. Поэтому новая техника - залог будущего успеха!

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Сельскохозяйственный год закончен, календарный - не закончен. И мы уже думаем: как обеспечить себя техникой, нужно заготовить удобрения, подготовить семена. Мы эту технику концентрируем в наших основных интеграционных структурах. А самое главное - что работать на ней будут молодые ребята".

Работать во имя своей страны

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "И то, что сегодня своеобразная встреча разных поколений: и тракторозаводчан, и аграриев Витебской области - это просто здорово. Понимаете, сегодня много говорят о патриотизме, о единстве - вот самый настоящий патриотизм. Вот эта техника, которая ушла с разных точек на Витебщину, и те люди, которые ее получили, которые будут на ней работать во имя своей страны, своей семьи. Это конкретный патриотизм, проявление к своему делу, к своей Родине".

Своеобразный агропробег новой техники проходил по трассам Минск - Витебск, Брест - Москва и Сморгонь - Свирь. Машины двигались из трех пунктов отгрузки: поселка Обчак, Сморгони и самая большая колонна из столицы.

К технике - с любовью

Этот гигант первым покидал территорию Минского тракторного завода. Энергонасыщенный BELARUS серии 3522 возглавлял колонну техники. А работать машина будет в Полоцком районе. Цифру "1" на лобовом стекле оставят. Механизаторы сказали: на память.

За рулем агрегата был Юрий Кисляк. 15 лет в сельском хозяйстве. Технику любит и бережет. Его коллеги рассказали: перед выездом с проходной завода Юрий собственной шапкой вытирал капли со стекла BELARUS.

На машинном дворе - 55 новеньких BELARUS, из них 12 энергонасыщенные. Полоцкое агропромышленное объединение - это 30 хозяйств, где работают 650 механизаторов. Треть - молодые ребята в возрасте до 30 лет.

56-ю новыми тракторами пополнился и АПК Оршанского района. Механизатор Кирилл Очковский изучает свой новый BELARUS. И внешний вид, и начинка - на уровне!

86,5 % сельскохозяйственной техники в стране - белорусского производства

Скоро машины покажут себя в деле. Весна не за горами. Только в этом году МТЗ реализовал внутри страны более 1,5 тысяч тракторов. Вскоре ожидается поставка и в Могилевскую область.