Экс-посол в Аргентине рассказал, на что потратил сумму, за которую Генпрокуратура завела на него уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Сумму в 2393 доллара, из-за которой Генпрокуратура завела на экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко уголовное дело, бывший дипломат потратил на возвращение из Буэнос-Айреса, где она находился в командировке. Об этом Астапенко рассказал TUT.BY.



Фото: Посольство Беларуси в Аргентине

Напомним, Генпрокуратура 21 декабря сообщила, что на экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). По версии следствия, Астапенко путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами, что по курсу Национального банка составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях, чем причинил ущерб посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике. Материалы в отношении Астапенко поступили из Министерства иностранных дел.

— Очень жаль, что сегодня Генпрокуратура не находит более важных дел, чем возбуждение уголовного дела в отношении Астапенко, и не видит поводов для возбуждения уголовных дел по отношению к тем, кто имеет отношение к погибшим, избитым, замученным и всему беспределу, который творится в стране, — сказал TUT.BY Владимир Астапенко.

Экс-посол также подробно пояснил, откуда взялась сумма, озвученная Генпрокуратурой.

— Речь идет о стоимости авиабилетов, которые посольство купило для меня, моей супруги и ребенка для перелета из Буэнос-Айреса через Париж в Минск, когда я получил указание от МИД откомандироваться (23 октября 2020 года. — Прим.TUT.BY). В тот момент я был еще при должности, исполнял обязанности посла. В полном соответствии с инструкциями МИД по моему указанию посольство приобрело билеты по самой минимальной цене, экономя бюджетные средства, как инструкция и предписывает.

Второй момент, что инструкция МИД предписывает, что при возвращении из командировки каждый член семьи дипломата может привезти по 80 килограммов несопровождаемого багажа. То есть со мной могли ехать 240 килограммов несопровождаемого багажа. Если бы я это сделал, это стоило бы 10 долларов за килограмм, то есть 2400 долларов. Но я в итоге взял с собой три коробки в качестве сопровождаемого дополнительного багажа в самолет и заплатил 300 долларов. Итого с билетами вышло 2300 долларов. Третий элемент в этой схеме — суточные в размере 50 долларов, а четвертый — это посольство посчитало стоимость проезда двух служебных автомобилей в аэропорт и обратно.

Я изменил маршрут, и вместо Минска из Парижа я долетел до Варшавы. По прилете в Варшаву я сообщил об этом МИД и сказал, что до Минска я уже доеду сам, без дополнительных расходов. Более того, в результате смены билетов конечной точки с Минска на Варшаву, билеты стали дешевле на 180 долларов. И эти деньги трэвел-агентство вернуло в посольство, то есть бюджет был сэкономлен, — поясняет Астапенко.

В Минск экс-посол так и не доехал, но МИД потребовал у Астапенко вернуть деньги за перелет, багаж, суточные и проезд служебных автомобилей.

— МИД заявил мне, что я якобы использовал эти деньги в личных целях. Но я считаю, что использовал их в соответствии с инструкцией — для откомандирования. Я предложил МИД решить этот вопрос в суде, но там не захотели, — заявил Астапенко.