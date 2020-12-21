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Правительство РФ одобрило выделение Беларуси кредита

22.12.2020 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российское правительство дало добро на проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020—2021 годах кредита в размере 1 млрд долларов. Кредит Беларусь получит, если не будет иметь долгов по старым займам.

Как сообщается в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, Минфину РФ совместно с МИД этой страны и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено провести переговоры с белорусскими властями и подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение по достижении договоренности.

Согласно проекту кредитного договора, средства общей суммой в 1 млрд долларов будут перечислены двумя траншами (500 млн в российских рублях в 2020 году, и столько же - в 2021 году), но только при условии отсутствия просроченной задолженности по кредитам, ранее выданным Беларуси Россией, а также Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), а также кредитам, ранее выданным белорусским юрлицам российскими юрлицами под гарантии правительства Беларуси. Особо отмечается также, что на выдачу нового кредита поваляет и оплата за российский газ: при наличии просроченных платежей  ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», кредита Беларусь не получит.

Кредит выдается для погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки. Отдавать его Беларусь начнет в 2026 году.

Напомним, что 4 сентября во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов).
 

 
 
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Российское правительство дало добро на проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020—2021 годах кредита в размере 1 млрд долларов. Кредит Беларусь получит, если...
 
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