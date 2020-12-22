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Сенат США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»
22.12.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сенат США
Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.
Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.
«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.
Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:
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