Экономист: Исполнить бюджет в представленном виде будет сложно

Источник материала: Tut.by

Дефицит бюджета на деле может оказаться больше, чем запланирован в проекте закона на следующий год, а для поддержания экономики и исполнения долговых обязательств потребуется внешнее финансирование, найти которое будет непросто. Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль — о том, как букет кризисов усложняет планы правительства на следующий год.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Дефицит бюджета в 4 млрд рублей в 2021 году — это оптимистичный вариант

Дефицит республиканского бюджета в следующем году запланирован в размере 4 млрд рублей . В кризисный период недобор доходов, которые бы покрыли все запланированные расходы государства, явление нормальное. Вопрос в источниках финансирования дефицита. В планах финансовых властей закрыть разрыв за счет кредитов и размещения государственных ценных бумаг. Частично дефицит будет покрыт за счет имеющихся резервов.

По неофициальной информации, в начале 2020 года сбережения Минфина достигали примерно 5 млрд рублей, отмечает Олег Мазоль. Однако к концу этого года сэкономленных ресурсов в копилке финансовых властей могло остаться меньше.

Экономист отмечает, что в условиях кризиса или экономического спада, вполне нормально, как минимум не сокращать расходы бюджета, а в большинстве случаев происходит их увеличение для того, чтобы поддержать экономику. А недостающую часть доходов, как правило, правительства покрывают за счет внешнего финансирования. Это позволяет не ломать экономику, чтобы предприятия могли работать нормально даже в условиях кризиса.

В то же время в Беларуси вместе с долговыми источниками и средствами из кубышки власти намерены повысить некоторые налоги . Вот это уже, по мнению экономиста, отклонение от нормальной практики с точки зрения формирования бюджета на будущий, по всем признакам сложный для экономики год. Политика экономических властей, направленная на то, чтобы выжать максимум из бизнеса (вместе с ним и с работников) при том, что некоторые из них с трудом пережили предыдущий год, приведет не к тому, что на компаниях получится больше заработать, а к тому, что фирмы начнут активней закрываться или, по крайней мере, существенно сокращать операционные расходы. Положение компаний непростое настолько, что это заметили даже в правительстве, не даром доходы бюджета от налога на прибыль в проекте закона о республиканском бюджете на 40% меньше, чем в аналогичном документе на 2020 год.

Экономист считает, что не следует сильно рассчитывать на рост потребления. В условиях кризиса население как может сокращает расходы на товары долгосрочного потребления. Вряд ли это правило будет нарушено в условиях целого букета кризисов, которым наградил белорусов 2020 год. Так что планы на рост доходов поступления от налога на добавленную стоимость на 13% по сравнению с изначальными планами этого года тоже могут не реализоваться.

— Стоит учитывать и ситуацию с долгами предприятий. До конца года предприятиям нужно погасить долгов на миллиарды долларов. Такие огромные долги, как и дефицит бюджета, связаны с тем, что экономика работает плохо, предприятия снижают свою экономическую активность, некоторые уезжают. Даже участие IT-сектора в ВВП на протяжении последних месяцев снижается, поэтому рассчитывать на то, что IT-сектор или сельское хозяйство увеличат вклад в ВВП, не приходится, — говорит Олег Мазоль.

Исходя из ситуации на предприятиях, с их долгами, с экономическим и политическим кризисом в Беларуси, исполнить бюджет даже в том виде, в котором он представлен в проекте закона, будет сложно, считает экономист. Так что дефицит бюджета в 2021 году с большой долей вероятности будет выше, чем запланировано.

— Надо было умудриться собрать в один год все возможные кризисы, которые существуют. Это и политический, и социальный, и экономический, может, уже и гуманитарный. Найти примеры, чтобы страна успешно справилась с таким количеством черных лебедей? Нет таких примеров, по крайней мере я не слышал, чтобы была страна, которая успешно вышла из такой ситуации без внешней помощи, хотя бы финансовой. Так что эти лебеди останутся на следующий год и с большой вероятностью будут летать все ниже над белорусским государством, — очерчивает ситуацию Олег Мазоль.

Ради выплаты долгов в планах вытрясти копилку и переодолжить

В то же время остаются высокими долговые обязательства на предстоящий год — 8 млрд рублей. На погашение госдолга планируется направить 4,9 млрд рублей. Из них около 1,9 млрд долларов — это выплаты в иностранной валюте.

Плюс 3,1 млрд рублей уйдут на обслуживание госдолга. Это 11,2% от всех расходов республиканского бюджета.

Около 1 млрд долларов госдолга правительство планирует рефинансировать. 775 млн долларов привлечь на внешних финансовых рынках и еще 200 млн долларов — на внутреннем. 564,6 млн рублей госдолга покроют за счет возврата организациями средств иностранных кредиторов. А 1,86 млрд рублей на выплаты возьмут из сэкономленных ранее средствах республиканского бюджета, следует из документа об «Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021−2023 годы».

Часть средств для рефинансирования госдолга может прийти от России. Беларусь еще ждет 1 млрд российского кредита из 1,5 млрд, которые Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко в Сочи.

Однако одного миллиарда будет недостаточно, считает эксперт. Для поддержания экономики в следующем году может потребоваться около 5−6 млрд долларов. Вот только очередь из желающих дать Беларуси в долг вряд ли выстроится.

— В условиях рисков, которые сформированы в Беларуси, дешевых кредитов мы не получим. Это первое. Во-вторых, учитывая, что у нас есть проблема с существенной задолженностью предприятий по заимствованиям, сложно найти инвестора, который готов был бы дать кредиты в большой сумме при угрозе банковского кризиса. А если кто-то будет рисковать, то процентные ставки будут существенно высокими: 7−9% и выше, — отмечает экономист.