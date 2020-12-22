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Экономист: Исполнить бюджет в представленном виде будет сложно
22.12.2020 10:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дефицит бюджета на деле может оказаться больше, чем запланирован в проекте закона на следующий год, а для поддержания экономики и исполнения долговых обязательств потребуется внешнее финансирование, найти которое будет непросто. Научный сотрудник BEROC Олег Мазоль — о том, как букет кризисов усложняет планы правительства на следующий год.
Дефицит бюджета в 4 млрд рублей в 2021 году — это оптимистичный вариант
Дефицит республиканского бюджета в следующем году запланирован
По неофициальной информации, в начале 2020 года сбережения Минфина достигали примерно 5 млрд рублей, отмечает Олег Мазоль. Однако к концу этого года сэкономленных ресурсов в копилке финансовых властей могло остаться меньше.
Экономист отмечает, что в условиях кризиса или экономического спада, вполне нормально, как минимум не сокращать расходы бюджета, а в большинстве случаев происходит их увеличение для того, чтобы поддержать экономику. А недостающую часть доходов, как правило, правительства покрывают за счет внешнего финансирования. Это позволяет не ломать экономику, чтобы предприятия могли работать нормально даже в условиях кризиса.
В то же время в Беларуси вместе с долговыми источниками и средствами из кубышки власти намерены
Экономист считает, что не следует сильно рассчитывать на рост потребления. В условиях кризиса население как может сокращает расходы на товары долгосрочного потребления. Вряд ли это правило будет нарушено в условиях целого букета кризисов, которым наградил белорусов 2020 год. Так что планы на рост доходов поступления от налога на добавленную стоимость на 13% по сравнению с изначальными планами этого года тоже могут не реализоваться.
— Стоит учитывать и ситуацию с долгами предприятий. До конца года предприятиям нужно погасить долгов на миллиарды долларов. Такие огромные долги, как и дефицит бюджета, связаны с тем, что экономика работает плохо, предприятия снижают свою экономическую активность, некоторые уезжают. Даже участие IT-сектора в ВВП на протяжении последних месяцев снижается, поэтому рассчитывать на то, что IT-сектор или сельское хозяйство увеличат вклад в ВВП, не приходится, — говорит Олег Мазоль.
Исходя из ситуации на предприятиях, с их долгами, с экономическим и политическим кризисом в Беларуси, исполнить бюджет даже в том виде, в котором он представлен в проекте закона, будет сложно, считает экономист. Так что дефицит бюджета в 2021 году с большой долей вероятности будет выше, чем запланировано.
— Надо было умудриться собрать в один год все возможные кризисы, которые существуют. Это и политический, и социальный, и экономический, может, уже и гуманитарный. Найти примеры, чтобы страна успешно справилась с таким количеством черных лебедей? Нет таких примеров, по крайней мере я не слышал, чтобы была страна, которая успешно вышла из такой ситуации без внешней помощи, хотя бы финансовой. Так что эти лебеди останутся на следующий год и с большой вероятностью будут летать все ниже над белорусским государством, — очерчивает ситуацию Олег Мазоль.
Ради выплаты долгов в планах вытрясти копилку и переодолжить
В то же время остаются высокими долговые обязательства на предстоящий год — 8 млрд рублей. На погашение госдолга планируется направить 4,9 млрд рублей. Из них около 1,9 млрд долларов — это выплаты в иностранной валюте.
Плюс 3,1 млрд рублей уйдут на обслуживание госдолга. Это 11,2% от всех расходов республиканского бюджета.
Около 1 млрд долларов госдолга правительство планирует рефинансировать. 775 млн долларов привлечь на внешних финансовых рынках и еще 200 млн долларов — на внутреннем. 564,6 млн рублей госдолга покроют за счет возврата организациями средств иностранных кредиторов. А 1,86 млрд рублей на выплаты возьмут из сэкономленных ранее средствах республиканского бюджета, следует из документа об «Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021−2023 годы».
Часть средств для рефинансирования госдолга может прийти от России. Беларусь еще ждет 1 млрд российского кредита из 1,5 млрд, которые Владимир Путин
Однако одного миллиарда будет недостаточно, считает эксперт. Для поддержания экономики в следующем году может потребоваться около 5−6 млрд долларов. Вот только очередь из желающих дать Беларуси в долг вряд ли выстроится.
— В условиях рисков, которые сформированы в Беларуси, дешевых кредитов мы не получим. Это первое. Во-вторых, учитывая, что у нас есть проблема с существенной задолженностью предприятий по заимствованиям, сложно найти инвестора, который готов был бы дать кредиты в большой сумме при угрозе банковского кризиса. А если кто-то будет рисковать, то процентные ставки будут существенно высокими: 7−9% и выше, — отмечает экономист.
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Дефицит бюджета на деле может оказаться больше, чем запланирован в проекте закона на следующий год, а для поддержания экономики и исполнения долговых обязательств...
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