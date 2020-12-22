Беларусбанк вводит комиссию за снятие наличных в БПС-Сбербанке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. С 1 января 2021 года без комиссии снять наличные деньги по картам Беларусбанка можно в сети банкоматов ОАО "АСБ Беларусбанк", а также партнера – Белагропромбанка, такое сообщение размещено на сайте финансового учреждения.

По картам банка в БПС-Сбербанке при снятии денег будет взиматься комиссия. Ее величина составит 2,5% от снимаемой суммы. По международному "пластику" это будет минимум 3 рубля, 3 доллара или евро, 110 российских рублей. Для белорусских карт – минимум 50 копеек, кредитных – 3 рубля.

Одновременно вводится комиссия за просмотр баланса: за одну операцию банк будет списывать 1 рубль, 0,5 долларов США или евро, 35 российских рублей.

Отмечается, что данные вознаграждения соответствуют комиссиям в других банках.

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