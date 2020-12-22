Роуминг между Росией и Беларусью до конца года отменен не будет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. Роуминг между Беларусью и РФ до конца года не отменят, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Не думаю, что до конца года этот вопрос (отмена роуминга) будет окончательно решен", – заявил Рапота, пояснив, что это связано с новыми техническими и финансовыми проблемами, возникающими по ходу решения вопроса. При этом госсекретарь напомнил, что определенных подвижек удалось добиться – в настоящее время тарифы на роуминг между двумя странами значительно снижены .

Экономический аспект

Сейчас изучается, как изменение тарифов влияет на экономику участников процесса. "Надо набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи", – пояснил Рапота, отметив, что важно учесть интересы и абонентов, и поставщиков услуги.

Госсекретарь заверил, что роуминг в конченом результате отменят, тема держится на контроле.

Однако вопрос не простой: помимо экономической стороны дела нужно учесть, юридические, технические и финансовые аспекты. При этом, по его словам, непреодолимых вопросов здесь нет.

"На ожидаемый вопрос "когда" я пока ответить не могу. Пока мы говорим о динамике, причем положительной", – добавил Рапота.

Судьба дорожной карты

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них – об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.

Таким образом, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства идет уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.

Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.

С 1 ноября нынешнего года операторы связи России и Беларуси в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.