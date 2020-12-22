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Роуминг между Росией и Беларусью до конца года отменен не будет
22.12.2020 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек - Sputnik. Роуминг между Беларусью и РФ до конца года не отменят, заявил в интервью РИА Новости госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Не думаю, что до конца года этот вопрос (отмена роуминга) будет окончательно решен", – заявил Рапота, пояснив, что это связано с новыми техническими и финансовыми проблемами, возникающими по ходу решения вопроса. При этом госсекретарь напомнил, что определенных подвижек удалось добиться – в настоящее время тарифы на роуминг между двумя странами
© Sputnik / Александр Астафьев
Экономический аспект
Сейчас изучается, как изменение тарифов влияет на экономику участников процесса. "Надо набраться терпения именно для того, чтобы не обрушить систему связи", – пояснил Рапота, отметив, что важно учесть интересы и абонентов, и поставщиков услуги.
Госсекретарь заверил, что роуминг в конченом результате отменят, тема держится на контроле.
Однако вопрос не простой: помимо экономической стороны дела нужно учесть, юридические, технические и финансовые аспекты. При этом, по его словам, непреодолимых вопросов здесь нет.
"На ожидаемый вопрос "когда" я пока ответить не могу. Пока мы говорим о динамике, причем положительной", – добавил Рапота.
Судьба дорожной карты
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них – об отмене роуминга между Белоруссией и Россией.
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Таким образом, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства идет уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.
Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.
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В конечном итоге роуминг отменят, но когда это произойдет, госсекретарь Союзного государства пока точно сказать не может.
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