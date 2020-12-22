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Минимальную зарплату в Беларуси увеличат с 1 января 2021 года
22.12.2020 12:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек - Sputnik. Минимальную зарплату в Беларуси увеличат с 1 января 2021 года, сообщили в пресс-службе правительства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сейчас "минималка" составляет 375 рублей, с 1 января – 400 рублей, соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2020 г. № 740.
В прошлый раз "минималку" повышали 1 января 2020-го, соответствующее решение Совмин принимал заблаговременно – 29 августа 2019 года.
На прошлой неделе парламентарии
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В прошлый раз "минималку" повышали 1 января 2020-го, соответствующее решение Совмин принимал заблаговременно – 29 августа 2019 года.
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