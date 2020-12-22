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Москва анонсировала выделение Беларуси миллиардного кредита. Но есть нюансы
22.12.2020 13:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия выделит Беларуси в 2020–2021 годах государственный кредит в российских рублях. Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Минфина Беларуси.
Напомним, 21 декабря правительство России
«Средства выделяются в российских рублях», — уточнили в Минфине Беларуси.
Известно, что задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину 2018 года
— Россия обещает дать эти деньги белорусским властям, чтобы те заплатили по российским же долгам. Можно сказать, что это такая страховка от объявления Беларусью дефолта. Потому что, если белорусские власти вдруг объявят дефолт, то Россия вообще никаких денег не получит. А это, кажется, больше 10 миллиардов, которые они выдали Лукашенко за последние лет десять. А если дать текущей власти немного денег, чтобы они дефолт не объявляли, то с новой властью можно будет потом и договориться. Мы вам признание, а вы нам признание долгов, —
27 августа 2020 года Александр Лукашенко валюты">заявил, что имеется договоренность о рефинансировании в текущем году 1 млрд долларов из долга перед РФ.
— То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — пояснил тогда Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Лукашенко в Сочи 14 сентября пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.
В октябре подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития
По информации Минфина РФ, дополнительные средства необходимы Беларуси для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета, а также для обеспечения качественной медицинской помощи и сбалансированности бюджетной политики.
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Известно, что задолженность Беларуси по государственным кредитам России на середину 2018 года составляла 6,3 млрд долларов и 60 млрд российских рублей, что на тот...
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