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БелАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1

22.12.2020 13:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. БелАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1, сообщили в Госатомнадзоре.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Соответствующее решение принято накануне коллегией МЧС Беларуси и дает БелАЭС право осуществлять деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, что позволяет начать выполнение этапной программы по опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Данное решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов по безопасности и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

В Госатомнадзоре обратили внимание, что до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока будут проведены общественные слушания, в ходе которых гражданам сообщат, как прошла экспертиза безопасности и оценки соответствия лицензионным требованиям и условиям, а также какие результаты она дала. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством.

Напомним, накануне был завершен этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС, турбогенератор снова подключен к энергосистеме.

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Теги: Минск
 
 
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Госатомнадзор рассмотрел результаты экспертизы документов по безопасности и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.
 
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