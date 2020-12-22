Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. БелАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1, сообщили в Госатомнадзоре.

Соответствующее решение принято накануне коллегией МЧС Беларуси и дает БелАЭС право осуществлять деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, что позволяет начать выполнение этапной программы по опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Данное решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов по безопасности и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

В Госатомнадзоре обратили внимание, что до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока будут проведены общественные слушания, в ходе которых гражданам сообщат, как прошла экспертиза безопасности и оценки соответствия лицензионным требованиям и условиям, а также какие результаты она дала. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством.

Напомним, накануне был завершен этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС, турбогенератор снова подключен к энергосистеме.

Читайте также: