|
БелАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1
22.12.2020 13:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек - Sputnik. БелАЭС получила разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1, сообщили в Госатомнадзоре.
© Sputnik / Александр Натрускин
Соответствующее решение принято накануне коллегией МЧС Беларуси и дает БелАЭС право осуществлять деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, что позволяет начать выполнение этапной программы по опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Данное решение основано на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов по безопасности и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.
В Госатомнадзоре обратили внимание, что до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока будут проведены общественные слушания, в ходе которых гражданам сообщат, как прошла экспертиза безопасности и оценки соответствия лицензионным требованиям и условиям, а также какие результаты она дала. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством.
Напомним, накануне был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госатомнадзор рассмотрел результаты экспертизы документов по безопасности и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)