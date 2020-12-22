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Курсы валют: доллар и евро значительно подорожали
22.12.2020 13:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек - Sputnik. Российский рубль, доллар и евро пошли в рост, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.
Евро прибавил в цене 1,37%, американская валюта – 1,33%, а российский рубль подорожал на 0,32%.
Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:
Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Подешевеет ли доллар в 2021 году?
Как ранее
По ее словам, удешевление доллара "временное", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
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Американский доллар и европейская валюта значительно подорожали, российский рубль немного прибавил в цене по отношению к белорусскому рублю.
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