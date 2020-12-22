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Курсы валют: доллар и евро значительно подорожали

22.12.2020 13:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек - Sputnik. Российский рубль, доллар и евро пошли в рост, об этом свидетельствуют данные торгов Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.

Евро прибавил в цене 1,37%, американская валюта – 1,33%, а российский рубль подорожал на 0,32%.

Национальный банк Беларуси по итогам торгов установил следующие курсы основных валют:

  • 1 евро – 3,09 белорусского рубля
  • 1 доллар – 2,53 белорусского рубля
  • 100 российских рублей – 3,40 белорусского рубля

Банки, устанавливая курсы валют, учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

Подешевеет ли доллар в 2021 году?

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году ждать не стоит. Она уже сейчас сильно "просела", поэтому прогнозы многих финансистов на пятую часть стоимости эксперт назвала неоправданными.

По ее словам, удешевление доллара "временное", поскольку долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американский доллар и европейская валюта значительно подорожали, российский рубль немного прибавил в цене по отношению к белорусскому рублю.
 
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