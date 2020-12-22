Банк Дабрабыт бесплатно угощает мандаринами в своих минских отделениях

В Банке Дабрабыт начали раздавать мандарины. Посетителей угощают свежими фруктами совершенно бесплатно. Новогодняя акция проходит в 4 минских отделениях банка и продлится по 24 декабря.

Мандарины раздают в головном офисе на Коммунистической, на Немиге, на Каменной горке и в районе станции метро «Партизанская». Корзины с фруктами располагаются на стойках у входа, сотрудники предлагают цитрусовые всем желающим. Получить угощение может любой посетитель банка – необязательно при этом быть его клиентом.

«Мы стремимся создать праздничное настроение, а мандарины уже давно ассоциируются с домашним уютом, теплом и Новым Годом. Этот год был довольно тяжелым для всех нас, поэтому сейчас как никогда важно подарить окружающим немного радости. Пусть наш подарок послужит небольшим символом надежды на то, что наступающий год будет более счастливым и располагающим к благополучию», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Угоститься полезным фруктом можно в любое время до закрытия отделения – а это с 9 утра до 7 вечера. Предварительно банк закупил несколько сот кило фруктов, чтобы хватило всем посетителям.

А в отделении на Победителей, 3 можно не только получить сладкий подарок, но и устроить атмосферную фотосессию в духе новогодней сказки. К праздничному обустройству своего флагманского офиса в Банке Дабрабыт подошли наиболее оригинально. Его украсили, соединив современные мотивы с белорусским орнаментом и стилистикой сказки «Щелкунчик». Для памятных снимков предусмотрена отдельная фотозона с главным героем произведения.