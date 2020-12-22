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Курсы валют на 22 декабря 2020 года
22.12.2020 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на торгах в понедельник подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля и 9 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100 российских.
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Доллар и евро на торгах в понедельник подорожали, российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля и 9 копеек. И 3 рубля 40 копеек стоят 100...
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