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Международный форум стартовал в Минске
22.12.2020 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Минске стартовал восьмой международный форум "Антиконтрафакт-2020". Площадка собрала более 500 экспертов из пятнадцати стран. Сегодня от контрафактных товаров мировая экономика теряет до 3 % ВВП. Борьба с оборотом такой продукции прежде всего позволяет стимулировать изобретательскую деятельность и создает условия для развития предпринимательства.
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В Минске стартовал восьмой международный форум "Антиконтрафакт-2020". Площадка собрала более 500 экспертов из пятнадцати стран. Сегодня от контрафактных товаров...
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