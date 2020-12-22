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Открытый рынок

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Добросовестная торговля и комфортные тарифы в роуминге О добросовестной работе торговых сетей, цифровых рынках и системе менеджмента качества в компаниях стран ЕАЭС говорили на общественной приемной конкурентного...

О добросовестной работе торговых сетей, цифровых рынках и системе менеджмента качества в компаниях стран ЕАЭС говорили на общественной приемной конкурентного блока Евразийской экономической комиссии. Заседание прошло в онлайн-формате. К диалогу пригласили представителей антимонопольных ведомств, бизнеса и общественных и некоммерческих организаций. Особое внимание - пресечению нарушений на трансграничных рынках и комфортным тарифам в роуминге на территории Евразийского союза. Подготовлен план, где будут прописаны условия, необходимые для снижения стоимости звонков внутри ЕАЭС.Бизнес интересовали и новации по госзакупкам. Для производителей тканей, обуви, погрузчиков автобусов, автомобилей, самосвалов, и холодильного оборудования сняты все ограничения, и они могут участвовать в тендерах на поставку своих товаров в страны "пятерки".