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Макей об ответных санкциях ЕС: Ограничим деятельность ряда политических фондов, действующих и под эгидой посольств

22.12.2020 15:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный Минск в ответ на третий пакет санкций ЕС запретит въезд в Беларусь и на территорию Союзного государства ряду европейских чиновников и пересмотрит реализацию ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, в том числе действующих и под эгидой посольств иностранных государств. Об этом глава МИД Владимир Макей заявил журналистам.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Макей в очередной раз повторил, что Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, но «вынужден отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси».

— Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС, — заявил Владимир Макей.

Помимо того, официальным Минском принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств.

— Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными, — сказал Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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Ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что список персон...
 
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