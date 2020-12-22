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Макей об ответных санкциях ЕС: Ограничим деятельность ряда политических фондов, действующих и под эгидой посольств
22.12.2020 15:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официальный Минск в ответ на
Макей в очередной раз повторил, что Минск категорически не приемлет политику и логику санкций, но «вынужден отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси».
— Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и, естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС, — заявил Владимир Макей.
Помимо того, официальным Минском принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств.
— Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными, — сказал Макей.
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Макей об ответных санкциях ЕС: Ограничим деятельность ряда политических фондов, действующих и под эгидой посольств
Ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства с учетом того, что список персон...
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