|
Макей заявил, что Лукашенко пошел навстречу папе римскому по поводу возвращения в Беларусь Кондрусевича
22.12.2020 16:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, заявил журналистам глава МИД Владимир Макей.
Макей отметил, что Александр Лукашенко с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью. Папа римский Франциск — душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси, он переживает за нашу страну, всегда заботясь о ее благополучии.
— Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — Нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов, — заявил Макей.
Глава МИД подчеркнул, что приближающиеся святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события тоже стали соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, «несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной».
Со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти Александр Лукашенко
Ватикан
Более трех месяцев архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться в Беларусь. Вскоре после президентских выборов глава католического епископата призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников — начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан».
В конце августа Лукашенко посоветовал представителям разных конфессий не вмешиваться в вопросы политики и заниматься своим делом, пригрозив, что «государство с равнодушием на это смотреть не будет».
31 августа пограничники
Решать проблему с возвращением иерарха в Беларусь 11−14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер, однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.
Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.
Недавно Архиепископ Кондрусевич
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей заявил, что Лукашенко пошел навстречу папе римскому по поводу возвращения в Беларусь Кондрусевича
Более трех месяцев архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться на родину: 31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)