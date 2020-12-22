Макей заявил, что Лукашенко пошел навстречу папе римскому по поводу возвращения в Беларусь Кондрусевича

Источник материала: Tut.by

Вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, заявил журналистам глава МИД Владимир Макей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Макей отметил, что Александр Лукашенко с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью. Папа римский Франциск — душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси, он переживает за нашу страну, всегда заботясь о ее благополучии.

— Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — Нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов, — заявил Макей.

Глава МИД подчеркнул, что приближающиеся святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события тоже стали соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, «несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной».

Со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти Александр Лукашенко встретился 17 декабря. Пресс-служба, сообщила, что Лукашенко назвал приезд Гуджеротти в Минск хорошим знаком.

Ватикан заявил , что Клаудио Гуджеротти встречался с Александром Лукашенко, чтобы выразить заботу папы римского и его обеспокоенность нынешней ситуацией в Беларуси.

Более трех месяцев архиепископ Тадеуш Кондрусевич не может вернуться в Беларусь. Вскоре после президентских выборов глава католического епископата призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников — начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан».

В конце августа Лукашенко посоветовал представителям разных конфессий не вмешиваться в вопросы политики и заниматься своим делом, пригрозив, что «государство с равнодушием на это смотреть не будет».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций».

Решать проблему с возвращением иерарха в Беларусь 11−14 сентября приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами Пол Ричард Галлахер, однако переговоры с чиновниками, в том числе министром иностранных дел Владимиром Макеем, очевидных результатов не дали.

Сейчас митрополит Минско-Могилевский временно живет в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководство костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич осуществляет дистанционно.

Недавно Архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.