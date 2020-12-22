В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

«Минск-Мир»

Несмотря на то, что этот многофункциональный комплекс, возводимый застройщиком «Дана Холдингс», активно продолжает расти (сейчас здесь введено в эксплуатацию 20 зданий, еще 62 дома находятся в стадии строительства), без праздника его жители не останутся. Центром новогодних гуляний станет площадь перед главным зданием бывшего аэропорта «Минск-1». Тут уже установили новогоднюю красавицу-елку и несколько светодиодных фигур.

Что касается самих многоэтажных домов, то и они прибрели праздничный вид: многие входы в подъезды и окна в квартале украшены гирляндами.