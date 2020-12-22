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В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
22.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Новогодние праздники, несмотря на все неприятные сюрпризы 2020-го, никто не отменял. Мы уже показывали вам, как
Стоит отметить, что, если бы не всем известные обстоятельства, яркими огнями в эти праздники наверняка бы засияло еще больше дворов, скверов и кварталов. Этой осенью минские микрорайоны уже
«Маяк Минска»
Елка в этом жилом квартале уже стала традицией. В праздничные дни на пешеходной зоне между домами по улице Петра Мстиславца – всегда многолюдно. Здесь можно и поводить хороводы, и сделать десяток атмосферных снимков, и выпить горячего чаю в одном из заведений, расположенных на первых этажах жилых домов.
«Каскад»
Жилой комплекс «Каскад» появился на карте Минска 10 лет назад. И хотя в плане новогоднего декора миниполис выглядит чуть скромнее своих коллег, во дворах ЖК все равно достаточно уютно. В комплексе мы обнаружили сразу две живые наряженные елочки, а также узнали о конкурсе на самое красивое новогоднее окошко, который объявили жители «Каскада». Интересно, кто победит?
«Минск-Мир»
Несмотря на то, что этот многофункциональный комплекс, возводимый застройщиком «Дана Холдингс», активно продолжает расти (сейчас здесь введено в эксплуатацию 20 зданий, еще 62 дома находятся в стадии строительства), без праздника его жители не останутся. Центром новогодних гуляний станет площадь перед главным зданием бывшего аэропорта «Минск-1». Тут уже установили новогоднюю красавицу-елку и несколько светодиодных фигур.
Что касается самих многоэтажных домов, то и они прибрели праздничный вид: многие входы в подъезды и окна в квартале украшены гирляндами.
«Новая Боровая»
Если бы в Минске проходил конкурс новогоднего декора, то приз зрительских симпатий в нем, без сомнения, завоевал бы квартал «Новая Боровая». Если вы хотите хотя бы на вечер забыть о проблемах и заботах и, наконец, ощутить атмосферу праздника – то вам точно сюда.
Яркие инсталляции, пряничные человечки, много елок, фотозоны, а также самые модные цвета этого сезона – это все «Новая Боровая».
Не удивительно, что в выходные дни на главную площадь квартала приезжают погулять семьи со всего Минска.
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В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
Новогодние праздники, несмотря на все неприятные сюрпризы 2020-го, никто не отменял. Мы уже показывали вам, как украшены центральные улицы и площади Минска. Пришла...
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