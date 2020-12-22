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В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

22.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Новогодние праздники, несмотря на все неприятные сюрпризы 2020-го, никто не отменял. Мы уже показывали вам, как украшены центральные улицы и площади Минска. Пришла пора заглянуть и в столичные дворы. Мы побывали в нескольких жилых комплексах и признаемся – в некоторых из них нам бы хотелось остаться вплоть до 1 января.

В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

Стоит отметить, что, если бы не всем известные обстоятельства, яркими огнями в эти праздники наверняка бы засияло еще больше дворов, скверов и кварталов. Этой осенью минские микрорайоны уже показали, какими живыми они могут быть: здесь проводили ярмарки, квесты, лекции, концерты. Но к сожалению, все, что не разрешено, оказалось – запрещено. Развернувшаяся борьба за стерильность общественных пространств вылилась в то, что даже за безобидную елочку жильцов могут наказать штрафом. В результате, готовясь к зимним праздникам, некоторые столичные дома ограничились украшением окон, лифтов и внутренней части подъездов. Обустроить фотозоны, украсить дворы и установить елки внутри кварталов решились только крупные жилые комплексы.

«Маяк Минска»

Елка в этом жилом квартале уже стала традицией. В праздничные дни на пешеходной зоне между домами по улице Петра Мстиславца – всегда многолюдно. Здесь можно и поводить хороводы, и сделать десяток атмосферных снимков, и выпить горячего чаю в одном из заведений, расположенных на первых этажах жилых домов.

В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

«Каскад»

Жилой комплекс «Каскад» появился на карте Минска 10 лет назад. И хотя в плане новогоднего декора миниполис выглядит чуть скромнее своих коллег, во дворах ЖК все равно достаточно уютно. В комплексе мы обнаружили сразу две живые наряженные елочки, а также узнали о конкурсе на самое красивое новогоднее окошко, который объявили жители «Каскада». Интересно, кто победит?

В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

«Минск-Мир»

Несмотря на то, что этот многофункциональный комплекс, возводимый застройщиком «Дана Холдингс», активно продолжает расти (сейчас здесь введено в эксплуатацию 20 зданий, еще 62 дома находятся в стадии строительства), без праздника его жители не останутся. Центром новогодних гуляний станет площадь перед главным зданием бывшего аэропорта «Минск-1». Тут уже установили новогоднюю красавицу-елку и несколько светодиодных фигур.

Что касается самих многоэтажных домов, то и они прибрели праздничный вид: многие входы в подъезды и окна в квартале украшены гирляндами.

В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

«Новая Боровая»

Если бы в Минске проходил конкурс новогоднего декора, то приз зрительских симпатий в нем, без сомнения, завоевал бы квартал «Новая Боровая». Если вы хотите хотя бы на вечер забыть о проблемах и заботах и, наконец, ощутить атмосферу праздника – то вам точно сюда.

Яркие инсталляции, пряничные человечки, много елок, фотозоны, а также самые модные цвета этого сезона – это все «Новая Боровая».

Не удивительно, что в выходные дни на главную площадь квартала приезжают погулять семьи со всего Минска.

В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска
В «Новой Боровой» – пряничные человечки, а в «Каскаде» – сразу две живые елки. Как украшены жилые комплексы Минска

 
Теги: Минск
 
 
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Новогодние праздники, несмотря на все неприятные сюрпризы 2020-го, никто не отменял. Мы уже показывали вам, как украшены центральные улицы и площади Минска. Пришла...
 
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