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«Ее сын-пятиклассник там находится - звонил, плакал». У члена Координационного совета Ксении Луцкиной проходит обыск

22.12.2020 17:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали члена Координационного совета Ксению Луцкину. Об этом TUT.BY рассказал ее отец.


Фото: Вконтакте / Ксения Луцкина

Олег Владимирович — отец Ксении Луцкиной, — рассказал, что его дочь задержали около 16.00 в районе ЦУМа — ему на телефон пришел сигнал SOS, а когда мужчина перезвонил, то услышал плач и просьбы дочери приехать. Сам мужчина в данный момент находится за городом. Вскоре он узнал об обыске у нее дома.

— Сейчас проходит обыск у нее в квартире, много людей зашло, ее сын-пятиклассник там находится — звонил мне, плакал. Там сейчас находится мой сын, ее брат, — рассказал отец Ксении Луцкиной.

Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета. До конца августа девушка работала в Белтелерадиокомпании, а затем по собственному желанию ушла с позиции специального корреспондента из-за несогласия с политикой руководства.

21 декабря Генпрокуратура заявила о возбуждении новых уголовных дел в отношении членов Координационного совета.

 
Теги: Минск
 
 
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Информацию о задержании сообщил TUT.BY отец Ксении Луцкиной. До конца августа девушка работала корреспондентом Белтелерадиокомпании, а затем ушла по собственному...
 
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