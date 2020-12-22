Отмена роуминга с РФ опять переносится

Россия и Беларусь так и не смогли согласовать все нюансы по отмене роуминга между странами. В этом году вопрос точно не будет решен, его сроки отодвигаются на неопределенный термин.

Об этом РИА Новости заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Не думаю, что до конца года этот вопрос будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть, и оно заключается в том, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам», – сказал Рапота.

По словам Рапоты, в процессе отмены роуминга снова возникли технические, финансовые и юридические проблемы, решение которых он назвал «не непреодолимыми», но и сроков решения предпочел не называть.

История вопроса

Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией был внесен в Госдуму РФ 10 июля 2017 года.

22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота заявил , что отмена роуминга между Беларусью и Россией – задача сложная, но ее решать нужно.

В начале 2018-го сообщалось, что вопрос отмены роуминга власти собирались обсуждать в первом квартале того же года на уровне министерств и ведомств.

Уже 9 июля 2019 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил , что процесс движется медленно, а вопрос взаимного признания виз практически готов, его осталось подписать на политическом уровне.

12 июля 2019 года посол Беларуси в РФ Владимир Семашко даже назвал дату , к которой между Россией и Беларусью может быть отменен роуминг. 26 июля председатель Совета Республики Михаил Мясникович пообещал , что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией будет решен к концу этого года.

30 декабря 2019 года была утверждена «дорожная карта», в которой сообщалось, что мобильные операторы Беларуси и России наконец-то договорились: с 1 сентября роуминг будет отменен.