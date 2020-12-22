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Отмена роуминга с РФ опять переносится
22.12.2020 18:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия и Беларусь так и не смогли согласовать все нюансы по отмене роуминга между странами. В этом году вопрос точно не будет решен, его сроки отодвигаются на неопределенный термин.
Об этом
«Не думаю, что до конца года этот вопрос будет окончательно решен. По мере его решения возникают новые технические и финансовые проблемы, но движение есть, и оно заключается в том, что сейчас роуминг уже работает по значительно сниженным тарифам», – сказал Рапота.
По словам Рапоты, в процессе отмены роуминга снова возникли технические, финансовые и юридические проблемы, решение которых он назвал «не непреодолимыми», но и сроков решения предпочел не называть.
История вопроса
Проект закона об отмене роуминга между Беларусью и Россией
22 ноября 2017 года на форуме в Москве Григорий Рапота
В начале 2018-го сообщалось, что
Уже 9 июля 2019 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1»
12 июля 2019 года посол Беларуси в РФ Владимир Семашко даже
30 декабря 2019 года была
С 1 ноября роуминг между странами (так и не отмененный)
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Россия и Беларусь так и не смогли согласовать все нюансы по отмене роуминга между странами. В этом году вопрос точно не будет решен, его сроки отодвигаются на...
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