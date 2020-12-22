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Гродно - Хайнань: расширение сотрудничества в экономической, торговой и туристической сферах
22.12.2020 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTГродненская область и китайская провинция Хайнань установили побратимские отношения. Церемония подписания состоялась в онлайн-формате. Будет расширяться сотрудничество в экономической, торговой и туристической сферах. На повестке и амбициозные проекты. В частности, строительство на базе гродненского аэропорта логистического центра и открытие прямого авиасообщения между Гродно и провинцией Хайнань. Это поспособствует увеличению взаимных поставок продукции, а также развитию туризма и гуманитарных связей.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: "Китай в этом плане наш стратегический партнер, в развитии сотрудничества с которым мы заинтересованы в первую очередь. И направления здесь очень разнообразные. Это переработка, поставка продукции нефтехимии, это та работа, которая уже сейчас налажена. Наша задача - постоянно увеличивать объемы, и у нас для этого есть все условия, потому что сельское хозяйство Гродненской области демонстрирует устойчивую тенденцию к росту в последние годы".
Гродненская область в этом году уже экспортировала в Китай продукции на более чем 160 миллионов долларов. А подписанное соглашение позволит значительно увеличить товарооборот.
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Гродненская область и китайская провинция Хайнань установили побратимские отношения. Церемония подписания состоялась в онлайн-формате. Будет расширяться...
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