ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогнозный уровень ВВП - 99,2 %

22.12.2020 18:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Показатель ВВП по итогам года может достичь 99,2 %. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. По его словам, несмотря на пандемию, показатели многих отраслей выше, чем в прошлом году. Достичь результата поможет внешняя торговля. Решение не останавливать производства помогло стране сохранить свои конкурентные позиции на мировом рынке. Также важные показатели - рост доходов населения на 8 % и стабилизация ситуации на рынке труда. Помогали и бизнесу: поддержку, которая касается налогов и аренды, получили более 40 тысяч субъектов хозяйствования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показатель ВВП по итогам года может достичь 99,2 %. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. По его словам, несмотря на пандемию,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют на 22 декабря 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика