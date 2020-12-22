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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогнозный уровень ВВП - 99,2 % Показатель ВВП по итогам года может достичь 99,2 %. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. По его словам, несмотря на пандемию,...

Показатель ВВП по итогам года может достичь 99,2 %. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. По его словам, несмотря на пандемию, показатели многих отраслей выше, чем в прошлом году. Достичь результата поможет внешняя торговля. Решение не останавливать производства помогло стране сохранить свои конкурентные позиции на мировом рынке. Также важные показатели - рост доходов населения на 8 % и стабилизация ситуации на рынке труда. Помогали и бизнесу: поддержку, которая касается налогов и аренды, получили более 40 тысяч субъектов хозяйствования.