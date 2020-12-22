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Удержать рост цен: Лукашенко утвердил цифры по инфляции и ВВП на 2021 год
22.12.2020 19:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год, сегодня глава государства подписал ряд указов, сообщили в президентской пресс-службе.
"В соответствии с указом №480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития РБ на 2021 год", установлен ряд важнейших параметров, направленных прежде всего на улучшение качества жизни", - сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
В соответствии с документом, рост реальных располагаемых денежных доходов населения должен быть на уровне 101,6%.
Как говорится в документе, ввод жилья, строящегося с государственной поддержкой, в эксплуатацию в следующем году должен составить не менее 1 миллиона "квадратов", а удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9%.
"Этот показатель в качестве важнейшего установлен впервые. Он вбирает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции (5%)", - пояснили в пресс-службе президента.
Указом определено, что обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП должно быть на уровне 21,3-21,7%, а достижение роста ВВП в 2021 году - 101,8%.
Про инфляцию
Глава государства также подписал указ "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год".
Монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5%, отметили в президентской пресс-службе.
Как говорится в указе, финансовая стабильность с 2021 году в стране будет достигаться за счет ограничения системных рисков, поддержания уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", а также эффективной работы платежной системы.
Коммуникационная политика Национального банка будет направлена на повышение открытости и прозрачности проводимой в Беларуси денежно-кредитной политики, подчеркнули в пресс-службе главы государства.
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В соответствии с указом, рост реальных располагаемых денежных доходов населения должен быть на уровне 101,6%.
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