На премии и оздоровление: Лукашенко изменил указ об оплате труда бюджетников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил прошлогодний указ "Об оплате труда работников бюджетных организаций", сообщили в пресс-службе главы государства.

Старый указ, которым регулировалась оплата труда бюджетников, был подписан в конце декабря 2019 года.

"Таком образом, с 1 июля 2021 года в Беларуси будет увеличен размер средств, направляемых на премирование, с 5% до 20% от суммы окладов работников", - сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе.

А размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет с 0,5 до 1 оклада в год с 1 января 2022 года, отметили в президентской пресс-службе.

"Указ направлен на восстановление стимулирующей функции премиальных выплат, а также усиление социальной защищенности работников при уходе в трудовой отпуск за счет повышения размера такой социальной гарантии, как единовременная выплата на оздоровление", - пояснили в пресс-службе.