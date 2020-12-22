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Внесены изменения в указ о госзакупках в ЖКХ
22.12.2020 19:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в порядок проведения закупок в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщили в пресс-службе главы государства.
Так, местные исполкомы смогут определять без проведения процедур закупок госорганизации, которые будут выполнять следующие работы:
Кроме того, организациям ЖКХ предоставлена возможность покупать технику и оборудование по договорам финаренды (лизинг) на условиях, которые в настоящее время предусмотрены для сельскохозяйственных предприятий.
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Для проведения определенных работ местные исполкомы смогут выбирать исполнителей без проведения процедур закупок.
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