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Внесены изменения в указ о госзакупках в ЖКХ

22.12.2020 19:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в порядок проведения закупок в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, местные исполкомы смогут определять без проведения процедур закупок госорганизации, которые будут выполнять следующие работы:

  • освещение населенных пунктов за счет средств местных бюджетов
  • техобслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание жилых домов
  • техобслуживание лифтов
  • обращение с твердыми коммунальными отходами
  • содержание и ремонт объектов благоустройства на территориях малых и средних населенных пунктов

Кроме того, организациям ЖКХ предоставлена возможность покупать технику и оборудование по договорам финаренды (лизинг) на условиях, которые в настоящее время предусмотрены для сельскохозяйственных предприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Для проведения определенных работ местные исполкомы смогут выбирать исполнителей без проведения процедур закупок.
 
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