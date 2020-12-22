Внесены изменения в указ о госзакупках в ЖКХ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым вносятся изменения в порядок проведения закупок в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, местные исполкомы смогут определять без проведения процедур закупок госорганизации, которые будут выполнять следующие работы:

освещение населенных пунктов за счет средств местных бюджетов

техобслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание жилых домов

техобслуживание лифтов

обращение с твердыми коммунальными отходами

содержание и ремонт объектов благоустройства на территориях малых и средних населенных пунктов

Кроме того, организациям ЖКХ предоставлена возможность покупать технику и оборудование по договорам финаренды (лизинг) на условиях, которые в настоящее время предусмотрены для сельскохозяйственных предприятий.