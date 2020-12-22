Экс-премьер Кобяков рассказал, как возглавил угольную компанию в России, и оценил ситуацию в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков назвал ситуацию в Беларуси «непростой», но надеется на то, что «она выправится». Об этом он рассказал в интервью РБК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Кобяков, родившийся в Москве, более 20 лет проработал на госслужбе в Беларуси, — начинал в 1995 году с поста заместителя начальника службы контроля президента, а в декабре 2014 года был назначен премьер-министром Беларуси. Но в августе 2018 года он ушел в отставку после того, как Александр Лукашенко обрушился на него с критикой за «пофигическое отношение правительства к поручениям президента» на совещании, посвященном комплексному развитию Оршанского района.

17 ноября 2020 года Кобяков возглавил российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет», которым владеет госкорпорация ВЭБ.РФ. В руководстве рассчитывают с его приходом увеличить стоимость предприятия и найти ему профильного инвестора. В новой должности Кобяков займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия.

На работу в «Сибуглемет» Кобякова пригласил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Бывший белорусский премьер рассказал РБК, что познакомился с Шуваловым в 2008 году. Тогда Шувалов был первым вице-премьером российского правительства, а Кобяков — заместителем премьер-министра Беларуси. Позднее он был послом Беларуси в России и премьер-министром. На протяжении этого времени Кобяков и Шувалов «активно взаимодействовали на поле интеграции и очень тесно сотрудничали».

— Недавно он сделал мне это предложение [возглавить «Сибуглемет"]. Пришлось задуматься, но не слишком долго. Предварительный анализ показал, что история непростая, — сказал Кобяков.

Спросили журналисты РБК у Кобякова и о протестах в Беларуси и его переезде в Москву.

— Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут. Это мое глубокое убеждение. Но я ушел с госслужбы и, честно говоря, не хотел бы возвращаться к темам, которые не связаны с угольной отраслью. Конечно, в моем случае состоялся переезд в Москву. А о том, чтобы перевезти семью, это в стадии решения, — ответил бывший премьер-министра Беларуси.

Стоит отметить, что вскоре после ухода с госслужбы в 2018 году Андрей Кобяков стал членом совета директоров Белгазпромбанка. После того как в мае 2020 года бывший глава банка Виктор Бабарико заявил о своих президентских амбициях и стал собирать подписи в свою поддержку, в телеграм-каналах появилась информация о том, что Кобяков якобы поддержал одного из альтернативных кандидатов. А именно: подписался за Бабарико. Экс-премьер опроверг это и подчеркнул, что никогда не был ни коллаборационистом, ни предателем.