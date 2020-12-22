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Президент Беларуси подписал указ об изменениях в оплате труда работников бюджетных организаций

22.12.2020 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в оплате труда работников бюджетных организаций. С 1 июля увеличивается размер средств, направляемых на премирование: с 5 до 20 % от суммы окладов работников. Размер единовременной выплаты на оздоровление вырастет до одного оклада в год с января 2022 года.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в оплате труда работников бюджетных организаций. С 1 июля увеличивается размер средств, направляемых на...
 
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