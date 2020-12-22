Главы МИД Беларуси и Швейцарии созвонились: Макей говорил о санкциях, Кассис - о недопустимости насилия

Источник материала: Tut.by

«Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией» обсудили по телефону 22 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.



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«Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран», — отмечается в релизе.

Судя по сообщению главы швейцарского МИД, обсуждалась также ситуация вокруг гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая 7 декабря была приговорена к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса). 19 сентября во время женского марша возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика. По приговору суда она должна также выплатить пострадавшему тысячу рублей. Херше свою вину не признала.

После переговоров с Макеем Иньяцио Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».

11 декабря Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции (заморозка активов) и запрет на въезд в страну введены в отношении 15 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, сообщалось на сайте Федерального совета Швейцарии.

Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, которые были введены 6 ноября. В санкционный список также попали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, ранее занимавший должность первого заместителя главы Следственного комитета, заместители главы СК Сергей Аземша и Андрей Смаль, руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Швейцария также ввела запрет на поставки в Беларусь оружия и товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Аналогичный запрет ЕС ввел в 2011 году. Швейцария также присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые ЕС ввел 2 октября. В этот список попало, в частности, руководство силовых структур и Центризбиркома.