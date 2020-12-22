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Главы МИД Беларуси и Швейцарии созвонились: Макей говорил о санкциях, Кассис - о недопустимости насилия
22.12.2020 21:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией» обсудили по телефону 22 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис,
«Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран», — отмечается в релизе.
Судя по сообщению главы швейцарского МИД, обсуждалась также ситуация вокруг гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая 7 декабря
После переговоров с Макеем Иньяцио Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».
11 декабря Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции (заморозка активов) и запрет на въезд в страну введены в отношении 15 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, сообщалось на сайте Федерального совета Швейцарии.
Таким образом, Швейцария
Швейцария также ввела запрет на поставки в Беларусь оружия и товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Аналогичный запрет ЕС ввел в 2011 году. Швейцария также присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые ЕС ввел 2 октября. В этот список попало, в частности, руководство силовых структур и Центризбиркома.
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Главы МИД Беларуси и Швейцарии созвонились: Макей говорил о санкциях, Кассис - о недопустимости насилия
Судя по сообщению главы швейцарского МИД, обсуждалась также ситуация вокруг гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая 7 декабря была...
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