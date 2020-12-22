ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главы МИД Беларуси и Швейцарии созвонились: Макей говорил о санкциях, Кассис - о недопустимости насилия

22.12.2020 21:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией» обсудили по телефону 22 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.


Фото: читатель TUT.BY

«Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран», — отмечается в релизе.

Судя по сообщению главы швейцарского МИД, обсуждалась также ситуация вокруг гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая 7 декабря была приговорена к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса). 19 сентября во время женского марша возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика. По приговору суда она должна также выплатить пострадавшему тысячу рублей. Херше свою вину не признала.

После переговоров с Макеем Иньяцио Кассис написал на своей странице в «Твиттере»: «Очередной обмен мнениями с министром иностранных дел Беларуси Макеем. Насилие со стороны сил безопасности недопустимо. Наталья Херше пользуется консульской защитой: посольство Швейцарии в Беларуси имеет прямой доступ [к ней] и следит за судебным делом. Наша соотечественница должна быть освобождена».

11 декабря Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции (заморозка активов) и запрет на въезд в страну введены в отношении 15 физических лиц, включая Александра Лукашенко и его старшего сына, помощника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, сообщалось на сайте Федерального совета Швейцарии.

Таким образом, Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, которые были введены 6 ноября. В санкционный список также попали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, ранее занимавший должность первого заместителя главы Следственного комитета, заместители главы СК Сергей Аземша и Андрей Смаль, руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Швейцария также ввела запрет на поставки в Беларусь оружия и товаров, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Аналогичный запрет ЕС ввел в 2011 году. Швейцария также присоединилась к санкциям в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые ЕС ввел 2 октября. В этот список попало, в частности, руководство силовых структур и Центризбиркома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по сообщению главы швейцарского МИД, обсуждалась также ситуация вокруг гражданки Швейцарии белорусского происхождения Натальи Херше, которая 7 декабря была...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экс-премьер Кобяков рассказал, как возглавил угольную компанию в России, и оценил ситуацию в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика